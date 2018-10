Vrioni continua l'ascesa. Dopo l'U21 arriva la chiamata dall'Albania

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'ascesa dell'attaccante Giacomo Vrioni non sembra conoscere pause. Nato a San Severino Marche nel 1998 da genitori albanesi, il giovane calciatore dopo aver mosso i primi passi nel Matelica è finito nel mirino della Sampdoria che se ne è assicurata le prestazioni nel 2015 portandolo a Genova per rinforzare le proprie giovanili. Dopo aver mostrato ottime cose in blucerchiato, conquistando anche l'attenzione dei tecnici federali italiani, Vrioni nella passata stagione ha vestito la maglia della Pistoiese segnando 8 reti in 28 presenze e guadagnandosi la chiamata in Serie B da parte del Venezia. Nel frattempo ha vestito per ben sei volte la maglia azzurra delle nazionali Under 18 e Under 19.

Sembrava l'inizio di una lunga avventura con gli azzurrini, ma a inizio settembre arriva la chiamata da parte della Nazionale Under 21 albanese e Vrioni decide di cambiare casacca e difendere i colori del paese d'origine. L'esordio è subito di quelli che solo il destino può riservare, contro l'Italia Under 21 di cui poteva far parte, con gol del momentaneo pareggio che porta proprio la sua firma. Ora un mese dopo un altro traguardo, forse inaspettato viste anche le tre presenze in Serie B, come la chiamata da parte di Christian Panucci per la nazionale maggiore albanese in vista delle sfide contro Giordania (amichevole) e Israele (Nations League). E chissà se anche in questo caso arriverà un esordio con gol a coronare un traguardo che solo pochi mesi fa sembrava essere un sogno.