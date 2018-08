Wilmots si presenta: "Carpi grande occasione. Il cognome non mi pesa"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il neo acquisto del Carpi Reno Wilmots è intervenuto in conferenza stampa per presentarsi alla nuova piazza dovendo allontanare l'ombra ingombrante del padre Marc: “Mio padre è mio padre, io sono io e devo scrivere la mia storia. Il cognome però non mi pesa, sono Reno e non vedo l'ora di scendere in campo, lottare con questa maglia e cercare di fare bene in questa Serie B. Il Carpi mi seguiva da tempo e appena ho saputo del loro interessamento ho accettato la proposta e spero di sfruttare questa grande occasione. - continua Wilmots come riporta Parlandodisport.it - Avellino? Sono molto dispiaciuto per quanto successo, spero che ritorni presto nel calci oche conta. Ora però sono un giocatore del Carpi e voglio dare tutto per i colori di questa maglia. Sto scoprendo la città, è molto bella e mi sono sentito subito a mio agio”.