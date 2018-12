© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

Dalle colonne de Il Giornale di Sicilia arrivano alcune dichiarazioni di Maurizio Zamparini, ex presidente del Palermo, in merito alla cessione del pacchetto azionario del club rosanero: "Cessione del club? Trovo strane tutte queste reazioni, perché è stato fatto tutto alla luce del sole. Non possono spiegare tutte queste cose ma la società di Belli non è una società qualunque. Lavora nella finanza, ha fondi in tutto il mondo ed è composta da gente molto seria, oltre che preparata. La Sport Capital Group? Probabilmente avranno costituito una società di scopo per veicolare la vendita del Palermo, però entro qualche giorno sarà tutto a posto. La stampa? E' questione di crederci, non ci si può presentare con questo atteggiamento davanti a gente che viene ad investire in questa società. Albanese entrerà sicuramente nel CdA, ha accettato di far parte del nuovo consiglio di amministrazione con gli inglesi“.