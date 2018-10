Zamparini risponde a Liverani: "Gli voglio bene. Diventerà un grande"

Attraverso le colonne del Corriere dello Sport Maurizio Zamparini, patron del Palermo, ha voluto rispondere al suo ex Fabio Liverani, oggi tecnico del Lecce e prossimo avversario dei rosanero, che nei giorni scorsi ha dichiarato che si sarebbe meritato più rispetto da parte dello stesso imprenditore friulano. "Gli voglio bene - ha dichiarato Zamparini -, è uno dei più forti che abbia avuto, straordinario, un calciatore di cui ero contentissimo. Forse la sua delusione è che non l'ho chiamato mai come allenatore (ride, ndr). E' stato fra i papabili ma a volte è solo una questione di coincidenze. Mi fa piacere che stia facendo bene a Lecce, se le qualità del tecnico sono quelle del calciatore, diventarà un grande".