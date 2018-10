Zenga riparte da Venezia: sulle orme di Spalletti, sognando l’Inter

© foto di Federico Gaetano

Il Crotone come ultima esperienza, il Venezia per ripartire. Walter Zenga ha accettato la corte del club lagunare, impelagato in zone di classifica tutt’altro che nobili. Penultimo posto con quattro punti conquistati in sei partite, troppo poco per il club che - salutato Filippo Inzaghi, mister del quinto posto dell’anno scorso nella regular season - aveva intenzione di migliorare fino a lottare per le primissime posizioni.

Invece Stefano Vecchi non è riuscito a tenere il Venezia in alto e il presidente Joe Tacopina ha deciso di cambiare. Si riparte da Zenga che, nell’ultima Serie A, ha tenuto i pitagorici in gioco in chiave salvezza fino all’ultima giornata. Il calore della piazza e l’affetto del pubblico hanno conquistato l’Uomo Ragno e il suo staff, capeggiato dal vice Benny Carbone. Stesso calore e affetto che caratterizza anche Venezia: ora la palla passa al campo, Zenga dovrà riuscire a tirare fuori il Venezia dalle sabbie mobili della zona retrocessione.

L’obiettivo è ottenere una graduatoria adeguata alle ambizioni della Società nel giro delle prossime settimane. Il primo match sarà tutt'altro che facile: domenica prossima al Penzo contro il Verona di Fabio Grosso, seconda forza del torneo. Già un primo esame per il ’nuovo’ Venezia. Un altro piccolo passo, per mister Zenga, verso il sogno da coronare in futuro: allenare l’Inter. Intanto c’è un precedente che fa ben sperare: Luciano Spalletti allenò i lagunari tra il 1999 e il 2000, dall’estate 2017 è alla guida dei nerazzurri.