Zucchetti: "Non vedo l'ora di iniziare. L'Entella valorizza i giovani"

Il neo difensore della Virtus Entella Raul Zucchetti, arrivato dal Milan, ha parlato a Il Secolo XIX della nuova avventura che sta per cominciare: “So che la B è un campionato duro e che ci sarà da imparare tanto, ma sono pronto, entusiasta, motivato e non vedo l'ora di iniziare con la mia nuova maglia. Dell'Entella so che è una società attenta ai giovani e che ha fatto dei grandi progressi in questi anni. Tutti mi hanno parlato bene dell'ambiente e del gruppo di cui farò parte tra qualche settimana. Ora tocca a me mettere in mostra le mie doti e guadagnarmi la considerazione dell'ambiente".