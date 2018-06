A qualcuno piace il sud: lo Special One di Floridia riparte da Catanzaro

© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com

Ad esempio a me piace il sud. Rino Gaetano come manifesto geografico per Gaetano Auteri. Che da calciatore ha vestito, e non per poco, anche le maglie di Monza e Varese. Ma da allenatore non è andato più a nord di Latina (ed è durata per tre partite). Ricomincia, ancora, dal mezzogiorno d'Italia: da ieri lo Special One di Floridia è infatti il nuovo allenatore del Catanzaro, già guidato nel 2009-2010. Per il rilancio dei calabresi, dopo un anno complicato.

Non semplice, del resto, è stata anche la stagione di Auteri al Matera, caratterizzata dall'improvviso disimpegno del patron Columella, e da un -13 senza il quale i lucani sarebbero comunque approdati ai playoff. Obiettivo dei calabresi, che puntano a un vero specialista delle promozioni: Igea Virtus, Siracusa, Gallipoli, Nocerina, Benevento. Una storia con tanti successi, e un sogno a testa in su. Tifando, forse, Catania in questi playoff: all'allenatore, peraltro siciliano, potrebbe fare comodo avere una rivale in meno.