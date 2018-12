© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervista a La Gazzetta dello Sport per l'ad del Catania Pietro Lo Monaco. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni: "La Serie B? Non è scritto che vinceremo perché siamo il Catania, ma siamo in lotta e faremo l’impossibile per arrivarci. Direttamente o seguendo un percorso più tortuoso (i play off, ndr) ma resta il nostro obiettivo. Stiamo vivendo una fase del campionato molto complicata, ma abbiamo le forze per riscattarci. Non riesco a trovare una spiegazione logica a questo rendimento: avevamo cominciato bene, qualche giorno prima del k.o. di Bisceglie avevamo fatto un figurone in casa del Sassuolo. Sembravamo noi la squadra di A che giocava in Coppa Italia Vip. Poi siamo crollati. Ci rialzeremo".