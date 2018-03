Ad Samb: "Su Troianiello e Fioretti aspettative troppo alte"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

In vista della sfida contro il Fano Andrea Fedeli, ad della Sambenedettese, è tornato a parlare di Giordano Fioretti e Gennaro Troianiello, due ex rossoblu oggi all'Alma Juventus: "Speriamo che vivano una giornata dove non ci daranno fastidio - racconta al Corriere Adriatico -. I due non hanno fatto bene a San Benedetto perché vi erano delle aspettative troppo alte su entrambi anche dettato dagli ingaggi importanti che percepivano. Inoltre ci sono anche i numeri che dicono che con noi non hanno vissuto una parentesi esaltante. Sulla loro partenza non c’entra nulla che il presidente li abbia bersagliati. Credo che invece Fioretti abbia realizzato un solo gol e Troianiello addirittura la sua rete, che era stata siglata con il Modena, è stata cancellata per il fatto che la squadra emiliana è stata estromessa dal campionato. Questo è il motivo per cui hanno lasciato San Benedetto. Dovevano essere i giocatori che dovevano far fare il salto di qualità alla Samb ed invece ciò non è avvenuto e le parti si sono separate"