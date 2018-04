Ad Sambenedettese: "Con Capuano rapporto che non può andare avanti"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Sembra sempre più delicata la posizione di Ezio Capuano sulla panchina della Sambenedettese. La riprova arriva dalle parole dell'ad marchigiano Andrea Fedeli al Corriere Adriatico: "Vedo una certa critica di mio padre nei confronti del mister. È un rapporto che non può andare avanti e non vedo spiragli che possano cambiare le cose. Tante squadre giocano meglio di noi. Forse è un modo di impostare le partite chiudendosi in difesa per poi andare avanti in contropiede come faceva Trapattoni".