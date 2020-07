Ag. Hamlili: "Sul futuro non abbiamo dubbi, speriamo che anche il Bari non ne abbia"

Il procuratore del centrocampista Zaccaria Hamlili, Vincenzo Rispoli, intervistato da Tuttobari.it ha parlato del futuro del giocatore facendo anche il punto sulla stagione appena trascorsa: “"Logicamente dispiace per il risultato finale, che purtroppo è stato negativo. La Serie B era l’obiettivo di Zaccaria come del resto della squadra e della società, ma il club saprà come riorganizzarsi per fare un campionato di vertice l’anno prossimo. - continua Rispoli - Noi non abbiamo dubbi di sicuro. Spero che anche il Bari non ne abbia, saremmo ben felici di restare qui. Ha cambiato due allenatori, ha sempre giocato. Nel complesso non si può non essere contenti. Ma la felicità del singolo è molto modificata dal risultato di squadra".