Akragas, fissato incontro con il gruppo iraniano per il closing

Fonte: TuttoC.com

© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com

Novità sul fronte della cessione societaria in casa Akragas: Enzo Caponnetto, avvocato e socio del club, avrebbe infatti strappato un accordo con alcuni rappresentanti del gruppo di imprenditori iraniani per fissare un appuntamento in città per la prossima settimana con l'ad della holding. Secondo quanto raccolto dai colleghi del Giornale di Sicilia si ipotizza che questo sia l'incontro decisivo ai fini del closing e che, in caso contrario, sarebbe complicato ipotizzare una strategia diversa.