Akragas, Nigrelli: "Ci serve una prima punta, ma molto dipende dal budget"

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Ai microfoni di tuttolegapro.com, quando sono giunte le battute finali del calciomercato, parla il DG dell'Akragas Biagio Nigrelli, che fa il punto sul mercato della truppa siciliana. Ecco le sue parole:

"Ci serve una prima punta. Sono diverse le proposte sul tavolo ma molto dipende dal budget. Identikit? Ci piacerebbe un giocatore d'esperienza ma potremmo anche scegliere un under. L'importante è che sia un giocatore d'area che può darci qualitativamente quel che ci manca. In prestito o definitivo non importa, l'importante è che sia di categoria. Se non riusciremo a trovarla entro domani, in ogni caso, potremmo rivolgerci al mercato degli svincolati. Non so nemmeno se domani sarò a Milano, vedremo come si evolverà qualche situazione".

Battuta a parte sul giovane centrocampista Leveque, seguito in Serie B: "Partirà? Sicuramente non a gennaio. Leveque rimane con noi perché in un organico da rimpolpare sarebbe inutile e inopportuno dar via giocatori".