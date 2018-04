Akragas, sfida al Catania. Vono: "Onoreremo il campionato"

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Sfida al Catania in arrivo per l'Akragas. Ne ha parlato a LiveSiciliaSport, Alessandro Vono, portiere del club agrigentino: "È una gara complicata ovviamente, contro una squadra che si sta giocando tutto, mentre noi purtroppo non abbiamo più nulla da chiedere a questo campionato. Ciò non vuol dire che non metteremo in campo tutto il nostro impegno, onoreremo il campionato fino alla fine come abbiamo dimostrato anche nelle ultime partite. Anche se la classifica, come ho sempre detto e continuerò a dire, non è quella che meritiamo, porteremo al termine il nostro lavoro come abbiamo sempre fatto. È giusto che daremo tutto per dare battaglia contro una squadra come il Catania. Il nostro campionato è stato molto particolare, con prospettive diverse da quelle che si sono realizzate. Pensavamo che potessimo fare qualcosa di importante all'inizio, poi le vicissitudini societarie e i continui problemi ci hanno portato ad entrare in grande difficoltà e non ne siamo più usciti".