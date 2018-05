Akragas, Vono: "Stagione complessa, caos societario ha condizionato"

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Alessandro Vono (30), portiere dell'Akragas, ha parlato al microfono di TuttoC.com della difficile stagione dei siciliani in Serie C. "È stata una stagione molto complicata, piena di ostacoli da un punto di vista organizzativo e societario che pian piano hanno condizionato anche le nostre prestazioni e di conseguenza i nostri risultati. Amo vedere sempre il lato positivo e per questo salvo molte cose. Ho conosciuto persone fantastiche come mister Di Napoli e tutto il suo staff che, finché hanno potuto, ci hanno guidato nel migliore dei modi in questo difficile percorso. Salvo i miei compagni con i quali ho instaurato rapporti che vanno oltre il calcio, e infine, ma non per importanza, la splendida gente di questa città che, nonostante le avversità e l’impossibilità di giocare nel proprio stadio, ci ha sempre supportato”, ha detto.

Che stagione è stata per te da un punto di vista strettamente personale? “Per me, nonostante tutto, è stata una stagione estremamente positiva. Il fatto d’essere sempre sotto pressione,visto il mio ruolo, ha permesso di mettermi maggiormente in evidenza. Spero mi possa essere servito per trovare una buona sistemazione per la prossima stagione”.