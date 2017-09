AlbinoLeffe, Alvini: "È un momento no, fiducia nella squadra"

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Il tecnico dell'AlbinoLeffe, Massimiliano Alvini, ha parlato della sconfitta di ieri contro il Mestre. "La partita non è stata brutta a livello tattico, anzi è stata difficile e di spessore. Abbiamo fatto meglio rispetto a settimana scorsa, ma non è ancora l'AlbinoLeffe che ha entusiasmato della scorsa stagione. Purtroppo non siamo partiti bene, con due sconfitte in altrettante partite. E' un momento no, ma il cammino è ancora lungo e ho fiducia nella squadra, sono convinto che attraverso il duro lavoro riusciremo a riprenderci".