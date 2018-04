Albinoleffe, Alvini: "Contro il Padova con umiltà e grinta"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il tecnico dell’Albinoleffe Massimiliano Alvini ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani contro la capolista Padova: “Quella con la FeralpiSalò è stata una vittoria che ha trasmesso tante emozioni, emozioni importanti, che in un percorso lungo come quello di un campionato, possono diventare la benzina più forte per una squadra. Ora servirà trarre le giuste idee e metterle in campo se si vorrà disputare una grande partita. Il Padova è primo meritatamente e se vincerà lo farà altrettanto meritatamente. A loro vanno riconosciuti grandi meriti ad ogni livello, staff, dirigenza e giocatori. All’inizio mi aspettavo qualcosa di simile, ma riuscire poi a renderlo realtà non è mai facile, anzi, quindi gli faccio i miei complimenti. Quella dell’andata fu una buona gara anche se perdemmo e domani ci attende un altro scontro dal livello altissimo. Il Padova è un avversario a cui riservare la massima attenzione e in più sarà bellissimo ritornare a giocare in uno stadio prestigioso come l’Euganeo. L'AlbinoLeffe vi si presenterà con assenze importanti. Non sono infatti disponibili Scrosta, Agnello, Gonzi, Bonfiglio e Cortinovis. Serviranno umiltà, concentrazione e determinazione nel mettere in atto ciò che sappiamo fare bene, sfruttando così i nostri punti di forza. Se ci riusciremo faremo sicuramente una grande prova”.