Albinoleffe, Andreoletti: "Continuo ad investire solo per amore"

Gianfranco Andreoletti, presidente dell'Albinoleffe, intervistato da gianlucadimarzio.com, ha dichiarato: "Dopo vent’anni continuo ancora a metter soldi in un sistema calcio che è sempre più insostenibile. Ma al cuor non si comanda. Questo sistema calcio va cambiato, così non è più sostenibile. Servono delle riforme. Ma delle riforme concrete. Non è creando le squadre B o riducendo il numero delle società che si risolvono i problemi del calcio di terza serie. Bisogna che questa Federazione, ad oggi commissariata, si renda conto dell’importanza che può avere la Serie C quale dimensione territoriale di prossimità".