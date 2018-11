© foto di Federico De Luca

Simone Giacchetta, direttore sportivo dell'Albinoleffe, in sede di presentazione del nuovo allenatore Michele Marcolini, ha dichiarato: "C'è stato un imprevisto di percorso e questo imprevisto ha portato alla scelta dell'allontanamento di mister Alvini e la decisione di puntare su mister Marcolini. Tutto è avvenuto all'indomani della sconfitta con il Ravenna e lunedì mattina mi sono adoperato per contattare il mister per avere la sua disponibilità. Ringrazio mister Alvini per il lavoro fatto e mister Marcolini, perché non è stato difficile mettersi d'accordo. Questa è un'altra gratificazione per l'Albinoleffe che fa molto piacere. Un tecnico giovane ma già con diverse esperienze che ha subito gradito la proposta e si è sentito coinvolto. Siamo fiduciosi che il gruppo di calciatori a disposizione abbia le capacità per superare questo momento di difficoltà di inizio campionato. L'obiettivo unico e comune è la salvezza dell'Albinoleffe. Il mister lo abbiamo incrociato negli ultimi anni, conosceva già da prima in buona parte la rosa a disposizione. Ne abbiamo sempre apprezzato il modo di porsi".