AlbinoLeffe, Giacchetta: "Dobbiamo avere la stessa mentalità di CR7"

Una vittoria pesante frutto di un approccio alla gara degno di nota. Parliamo dell’Albinoleffe che domenica sera ha battuto per tre a uno tra le mura amiche, la Feralpisalò. Per analizzare l’attuale momento di forma dei seriani, e per buttare anche un occhio al futuro, la redazione di TuttoC.com ha intervistato in esclusiva il direttore sportivo della celeste, Simone Giacchetta. Queste le sue parole ai nostri microfoni.

Direttore partiamo dalla vittoria contro la Feralpisalò. Dopo il primo tempo eravate già tre a zero...

“E’ stata una partita meravigliosa; un primo tempo eccezionale. Tutti hanno dato il meglio, sin dalla prima palla si era visto che c’era il sangue negli occhi dei ragazzi”.

Siete nuovamente ad un passo dalla zona playoff dopo un periodo decisamente negativo. Metterebbe la firma per il decimo posto, o vorrebbe qualcosina in più?

“Ci è mancato il sangue negli occhi per diverse settimane, eravamo in una situazione di classifica che non rispecchiava il valore della nostra rosa. Io spero che i ragazzi giochino sempre come domenica sera; a prescindere da chi abbiamo di fronte. La mentalità fa sempre la differenza; basti pensare a Cristiano Ronaldo. Trova sempre nuovi stimoli per superarsi.

Ci aspettano quattro partite difficili prima della fine della regular season. Vogliamo fare bene anche per riscattarci dopo quel brutto periodo”.

E’ un Direttore da sempre attento anche alle categorie inferiori. Cosa dobbiamo aspettarci in vista dell’estate? E’ arrivata qualche chiamata dalle categorie superiori per i vostri ragazzi?

“Io giro molto. Credo che la D possa fornire alla Serie C tanti under interessanti, che a volte sono anche più pronti rispetto a quelli che provengono dalla Primavera. Interessamenti per i nostri? Il telefono ha squillato, ma ancora non in maniera importante e decisiva (ride, ndr). Naturalmente quando ricevo questi attestati da parte degli addetti ai lavori, mi sento orgoglioso di ciò che abbiamo creato”.