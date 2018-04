AlbinoLeffe, Gusu: "B mia massima aspirazione. A è un altro pianeta"

© foto di Jacopo Duranti/Tuttolegapro.com

Autore di una doppietta nell'ultima sfida contro la FeralpiSalò, Mihai Gusu - difensore dell'AlbinoLeffe - ha parlato ai microfoni di Gianlucadimarzio.com: "Il mio obiettivo? Fare bene con l'Albinoleffe e magari raggiungere la Serie B, quello è la mia massima aspirazione. La Serie A, sinceramente, non credo sia un campionato che possa competermi, è un altro mondo. In Romania giocavo per strada con i miei amici.