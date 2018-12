Albinoleffe, Marcolini: "Rimane un'altra buona prestazione"

© foto di Federico Gaetano

Il tecnico dell'Albinoleffe Michele Marcolini ha parlato in sala stampa dopo il match pareggiato contro il Monza: "Ci siamo andati vicini anche oggi abbiamo fatto un'altra buona prestazione, abbiamo messo parecchio in difficoltà una squadra forte come il Monza. Ci sono stati un paio di episodi dubbi, per questo vorrei rivedere il gol di Ruffini perché avrebbe avuto un peso non indifferente nell'economia della gara, fatto in quel momento. I ragazzi mi hanno detto che era buono ma non l'ho rivisto. Rimane un'altra buona prestazione che però non ci consente di trovare la vittoria che tanto stiamo cercando"