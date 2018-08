AlbinoLeffe, per l'attacco fari puntati su Bianchi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sogna in grande l'AlbinoLeffe, che deve sostituire in attacco Montella e sta pensando a uno dei grandi bomber del momento, che risponde al nome di Rolando Bianchi.

Dopo l'esperienza con la Pro Vercelli, il giocatore è rimasto svincolato e fermo un anno, ma con la fame e la voglia di rimettersi in gioco: forse, per la prima volta in carriera, partendo proprio dalla Serie C.

A riferire la notizia è La Gazzetta dello Sport.