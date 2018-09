Albinoleffe, Romizi: "Questo era ciò che mi serviva per ripartire"

© foto di Federico Gaetano

Riparte da Bergamo la carriera di Marco Romizi, reduce dalla travagliata esperienza con il Vicenza: “Come squadra l’Albinoleffe è sempre stata rognosa - dice il centrocampista, come riporta trivenetogoal.it - aggressiva ma con un bel gioco strutturato in grado di gestire le partite. In primis, sono rimasto impressionato dall’intensità degli allenamenti misti a situazioni divertenti dove non si parlava, si lavorava e basta. Purtroppo, vengo da un anno dove eravamo abituati solo a parlare. Questo è ciò che mi serviva per ripartire, andando avanti nei giorni ho iniziato a conoscere tutti i ragazzi, mi sta piacendo l’ambiente e sono molto contento. Vi posso assicurare che è una struttura notevole, ce ne sono poche che possono vantare impianti del genere”.