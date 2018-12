Albinoleffe, Stefanelli: "Accettiamo il pari guardando al girone di ritorno"

© foto di Michele Maraviglia/UC AlbinoLeffe

Il difensore dell'Albinoleffe Nicola Stefanelli ha commentato il pareggio interno contro l'Imolese: "E' stata una partita che ci ha visto ancora una volta non capitalizzare il nostro buon primo tempo. Accettiamo il pareggio guardando già al girone di ritorno, fase in cui dobbiamo fare indubbiamente meglio. Da parte mia non posso non ringraziare i compagni che mi hanno dato una mano, oggi come in tutta questa prima metà di stagione. L'assenza di Gavazzi pesa in termini di carisma, ma siamo un gruppo forte e determinato a cambiare una classifica che in questo momento non ci premia. La mia posizione? E' da due anni che gioco prevalentemente a sinistra in una difesa a tre, ma in settimana in effetti il mister mi ha provato da centrale e dunque ho avuto un po' di giorni per capire i meccanismi. Non sono due ruoli così diversi, bisogna saper difendere e impostare al contempo: io mi trovo bene in entrambe le posizioni. Ora sarà importante approcciare gennaio con il carattere che abbiamo messo in campo, con l'Imolese così come a Vicenza e contro la Virtus Verona: l'atteggiamento è quello giusto e sono sicuro che, in questo modo, i risultati arriveranno".