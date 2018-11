Albissola, Fontana: “C’è la possibilità di giocare a Savona a dicembre”

Possibile approdo al "Bacigalupo" di Savona per l'Albissola, già il prossimo mese, dopo un'estate passata a tentare di vincere un ostico braccio di ferro con il Savona. A confermarlo è Marco Fontana, legale facente parte del Consiglio di Amministrazione del club ceramista: "Stiamo provando, insieme al comune di Savona, a portare l'Albissola a giocare al "Bacigalupo", è una utile per il club e per i tifosi, si eviterebbero delle trasferte ogni domenica. Il comune ha dato tutta la massima approvazione, già a dicembre c'è l'opportunità di giocare laggiù: anche il Savona sembra aver dato la collaborazione. Prima però si dovranno determinare le richieste della Lega circa la sicurezza, il manto erboso sul quale stiamo lavorando da tempo per poter agevolare le doppie partite, gli accessi e stabile con il comune quella che sarà la viabilità: per il resto sarà un processo facile".