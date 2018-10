Albissola, Fossati: "Punto meritato, col Piacenza poteva finire 2-1"

Fabio Fossati, allenatore dell'Albissola, in conferenza stampa ha analizzato il primo punto in Serie C dei liguri, ottenuto contro il Piacenza: "Pronti e via siamo andati subito sotto. Prepari tutta una situazione di gioco prima del match e devi reinventarti dopo un paio di minuti, trovando il modo di dar fastidio a un Piacenza che può giocarsi il primato. Sono contento perché dopo un primo tempo non al massimo, nel secondo tempo abbiamo costruito tanto, penso a 4-5 situazioni in cui si poteva far gol prima del penalty. Sono onesto nel pensare che ci stava anche fare il 2-1. Non era facile venirne fuori perché quattro sconfitte sono pesanti per chiunque, soprattutto per una neopromossa. Però se non hai struttura non rischi di pareggiare con la Pro Vercelli e non fai un grosso secondo tempo col Piacenza dopo la bastonata subita a inizio primo tempo. Son contento per i ragazzi: se lo meritavano proprio, il punto è sacrosanto, meritato, guadagnato e sudato, da squadra. Speriamo sia il punto di partenza", ha detto.