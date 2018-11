Albissola, Mussi: "A breve giocheremo al Bacigalupo le gare interne"

Il direttore sportivo dell’Albissola Andrea Mussi ha parlato ai microfoni di Tuttoc.com del possibile trasferimento al Bacigalupo di Savona per i match casalinghi: “Non voglio rispondere alle dichiarazioni del DS del Savona, non mi interessa, devo solo pensare all'Albissola. Il nostro presidente è abituato a fare i fatti, non parole, e a breve giocheremo al Bacigalupo, il tempo di sistemare le ultime cose. Non vedo proprio problemi. E il resto sono chiacchiere che non ci toccano. Il pubblico è importante per tutte le squadre, noi compresa, e voglio ringraziare l'Entella per l'ospitalità che ci ha finora dato, ma in sostanza non abbiamo mai giocato in casa. E spostarsi, soprattutto dopo il crollo del Ponte Morandi a Genova, non è sempre agevole, Chiavari non è comodissima in tal senso. Giocando più vicino a casa sicuramente faremo numeri diversi".