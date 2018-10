Albissola, Mussi: "Se giochiamo come in Coppa i punti arriveranno"

Andrea Mussi, direttore sportivo dell’Albissola, ha presentato la sfida che attende i suoi giocatori contro il Piacenza (ore 20,30): “Sono convinto che contro i biancorossi potremmo ottenere un risultato positivo - ha detto il dirigente, ai microfoni di Svsport.it -. Ci aspettiamo una partita interpretata come le altre gare, tranne quella di Arzachena. In Coppa Italia abbiamo rivisto la squadra che volevamo vedere: giocando allo stesso modo, potrebbero arrivare i primi punti che ci servono. Soprattutto per il morale”. Sulla rosa costruita in estate. “Sono felice della squadra, che mi sembra all’altezza delle aspettative considerate in estate. Vedendo il gruppo in crescita, non posso che essere soddisfatto”.