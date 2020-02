Alessandria, Artico: "Possiamo puntare al secondo posto"

© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com

Il direttore sportivo dell’Alessandria Fabio Artico ha parlato ai microfoni de La Stampa facendo il bilancio del mercato invernale. “Sulla carta sono molto contento, abbiamo inserito un giocatore per reparto alzando il reparto qualitativo, ma poi è ovvio che solo il campo darà il proprio inappellabile verdetto. In una squadra competitiva devono esserci dei doppioni, servono per innalzare la qualità del gruppo nel suo complesso, lo stesso Monza ha due giocatori per ruolo ed è impensabile di avere sempre lo stesso undici titolare. - continua Artico – Le potenzialità e la serietà di questi giocatori mi fanno dire che si può arrivare in alto, dal secondo al quarto posto. Non è un’utopia anche se dobbiamo superare velocemente questo momento critico. C’è stato il cambio di allenatore, ci sono state domeniche difficili come quella scorsa ma il carattere e la qualità di questi ragazzi devono uscire fuori".