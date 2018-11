Alessandria, D'Agostino: "Domani conterà l'atteggiamento"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Fabrizio Pozzi

Il pareggio nel derby con la Pro Vercelli ottenuto nel recupero infrasettimanale è già archiviato. Domani l’Alessandria sarà chiamata ad un nuovo derby ed il tecnico dei grigi Gaetano D’Agostino, nel video diffuso dall’Ufficio Stampa del club mandrogno, ha presentato così il confronto con il Cuneo.

“Da quello che ho potuto vedere – ha affermato D’Agostino riferendosi agli avversari – è una squadra sempre corta nei reparti, abile nelle ripartenze. Noi dovremo avere la tranquillità per fare girare la palla velocemente e non essere prevedibili. Loro lavoreranno sull’intercetto, quindi non dovremo sbagliare soprattutto i passaggi cosiddetti semplici. Poi dovremo essere aggressivi ed alti, consci del fatto che con tanti uomini sopra la linea della palla le ripartenze potrebbero essere un’arma a loro favore”.

“Hanno cambiato tantissimo – ha proseguito D’Agostino sempre a proposito del Cuneo – ma la classifica testimonia il loro valore. Se il loro portiere è imbattuto da quasi 500’ significa che c’è solidità di assetto. Noi dovremo avere la loro stessa umiltà mettendoci qualcosa in più sotto il profilo tecnico portando a casa – ha aggiunto il tecnico dopo un sospiro – questi benedetti tre punti in casa”.

Lo spirito, nonostante le assenze, non deve cambiare. “Dopo ogni partita noi dobbiamo cercare di migliorare. Anche facendo correzioni tattiche a livello collettivo ed individuale. Le nostre statistiche dicono che se siamo schierati difficilmente prendiamo gol. Dobbiamo migliorare sull’errore singolo che compromette i risultati. Per il risultato questi possono essere determinanti, ma per la crescita dei giocatori sono inevitabili. A livello psicologico dopo una buona partita dobbiamo essere in grado di dare continuità a livello di prestazione. Aumentando l’intensità e la voglia – ha concluso D’Agostino – non dobbiamo essere squadra umorale, ma dobbiamo sempre avere la forza di mettere in pratica ciò che proviamo in settimana isolandoci, anche se non è facile per una squadra giovane come la nostra, dalle emozioni negative o positive”.