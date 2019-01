Alessandria, D'Agostino: "Partita surreale, abbiamo tutto da perdere"

Fonte: TuttoC.com

Alla vigilia di Pro Piacenza-Alessandria, una delle partite più assurde che il calcio italiano abbia mai espresso sempre ammesso che si giochi, il tecnico dei grigi Gaetano D’Agostino ha incontrato la stampa.

In apertura, come riferisce grigionline.com, il tecnico ha rassicurato sulle condizioni di Santini, uscito anzitempo per un problema muscolare durante l’amichevole di domenica scora con la Giana Erminio. “Temevamo qualcosa di più grave, invece sarà probabilmente convocato, questa è una nota positiva”.

Difficile dire che quella con il Pro Piacenza sarà una partita normale. “Noi la stiamo preparando come se fosse una partita normale, con l’atteggiamento di chi vuole ottenere i tre punti. A noi non deve interessare chi c’è dall’altra parte e, per quanto la situazione sia surreale, si può rischiare di fare brutta figura. Dovremo rispettare gli avversari che incontreremo ed onorare la nostra maglia. Io preparato la partita ipotizzando di incontrare una difesa a quattro o una difesa a tre. Ma nella mia carriera non mi è mai capitata una cosa del genere. E non solo in serie A, ma neanche in Lega Pro o in serie D. Però, ripeto, gli unici che hanno da perdere siamo noi se non avremo un atteggiamento consono. Perciò voglio vedere una squadra che gioca con il piglio giusto, anche in vista di mercoledì prossimo quando incontreremo la Pro Vercelli, squadra che ambisce a vincere il campionato. Da luglio – ha proseguito D’Agostino – parliamo delle stesse cose e non c’è limite al peggio. Secondo me il Pro Piacenza, non ha colpe, ciascuno cerca di fare il possibile. Io baso tutto sulle regole. E se quando metto una regola di spogliatoio poi qualcuno non la considera perché io non l’ho fatta rispettare, la colpa non è di chi l’ha infranta, ma la mia che non l’ho fatta osservare”.