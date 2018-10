Alessandria, D'Agostino: "Servirà un'altra grande prestazione"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com

Dal ritiro di Olbia, dopo la gara infrasettimanale con l’Olbia l’Alessandria e infatti rimasta in Sardegna in vista del match con l’Arzachena in programma domani alle 15.30, il tecnico dei grigi Gaetano D’Agostino ha presentato così il prossimo impegno di campionato.

“Abbiamo avuto la possibilità di restare i Sardegna e per questo ringrazio la società. Era l’unico modo per far recuperare fisicamente e mentalmente i ragazzi. Abbiamo avuto la possibilità di fare un mini-ritiro molto bello. Abbiamo preparato la gara in maniera tranquilla dal punto di vista psico-fisico. Chi ha giocato con l’Olbia ha recuperato”.

Il tecnico dei grigi è, poi, tornato sulla gara di mercoledì. “Con l’Olbia ho visto la squadra che ha cominciato ad entrare nei meccanismi che desidero vedere. C’è la consapevolezza che se siamo propositivi abbiamo tante possibilità per creare palle gol. Una delle cose che ci manca per essere una squadra completa è che da Olbia dovevamo uscire con i tre punti. Questo non è successo, ma guardo il bicchiere mezzo pieno. È una gara che ha dato continuità ai progressi dopo le gare con Pisa e Robur Siena. A livello di gioco è stata la migliore e resta il rammarico per non aver portato a casa i tre punti. Con l’Arzachena, perciò, cercheremo di fare una grande prestazione per portare a casa la vittoria”.

D’Agostino, infine, ha fatto il punto sul campionato. “La Lega Pro, se non c’è agonismo e concentrazione, vede partite che possono cambiare in maniera repentina. Bisogna stare attenti. La qualità uscirà sempre, ma se manca l’agonismo e non si capisce che è un campionato molto difficile, qualcuno potrà avere difficoltà. Soprattutto, per chi parte per vincere il campionato, chi lascia punti pesanti faticherà a recuperarli. Ci sono almeno sette squadre che si possono giocare il campionato e alla fine avrà la meglio chi avrà nervi saldi e continuità di risultati”.