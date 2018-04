Alessandria, Di Masi: "La Coppa Italia, una vittoria del gruppo"

Dalle pagine di Tuttosport arrivano alcune dichiarazioni di Luca Di Masi, patron dell'Alessandria, che ieri ha alzato la Coppa Italia di Serie C battendo, nel doppio incontro, la Viterbese: "Ho fatto bene a ricordarlo al mister il giorno della firma. Molto chiaro: Marcolini, mi raccomando, la Coppa Italia. E il tecnico mi ha ascoltato, come tutti i ragazzi. Questa coppa è il riconoscimento per il lavoro fatto, da tutti, Sono felice perché la abbiamo alzata tutti insieme, con i nostri tifosi. Quando mi hanno chiamato sotto la curva mi sono commosso. Ci siamo di nuovi riavvicinati ai tifosi".