Anche il presidente dell’Alessandria Luca Di Masi ha parlato a TuttoC.com a margine dell’assemblea di lega soffermandosi sulla stagione dei Grigi: “Mancano ancora 3 partite importanti, ma siamo in linea, l'obiettivo potrebbe essere agguantare uno degli ultimi posti play off. Stiamo facendo crescere giovani importanti, anche del nostro settore giovanile, ci manca qualche punto ma andremo a prendercelo più avanti. Per essere l'anno zero possiamo guardarlo in maniera positiva. Il nostro è un progetto importante per il calcio italiano e lo faremo a prescindere dalla piazza che era abituata a campionati di vertice. In questo momento bisogna trovare l'equilibrio corretto, ma sono fiducioso e convinto che a step riusciremo a raggiungere i risultati che erano gli stessi risultati precedenti. Mercato? Sicuramente ci saranno correttivi, già condivisi col mister e la parte tecnica. Ma ci sono ancora 3 partite importanti anche se complicate per mettere a posto la classifica".