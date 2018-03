Alessandria, Marcolini: "Pareggio giusto e fortemente voluto"

Il tecnico dell'Alessandria Michele Marcolini commenta così il pareggio ottenuto contro il Pisa in extremis: “Credo sia un risultato giusto, è stata una partita bella ed equilibrata. Nel secondo tempo, anche se non abbiamo avuto occasioni nitide a parte il colpo di testa di Bellazzini, eravamo spesso nella loro metà campo, perciò credo che il pareggio sia stato meritato. Abbiamo portato la gestione della palla più in alto e, da lì, abbiamo sviluppato le manovre offensive migliori. La squadra è stata bravissima nel secondo tempo a far capire al Pisa che volevamo recuperare a tutti i costi Ora speriamo di continuare così, anche se la cosa più difficile è gestire le energie mentali. Per questo anche oggi vanno grandissimi complimenti alla squadra. E poi permettetemi di sottolineare l’atteggiamento dopo il gol del pareggio. L’esultanza è stata quella di una squadra che lo voleva fortemente. Anche se è una squadra composta da giocatori che hanno fatto categorie superiori, c’è la volontà di dare il giusto peso a quello che stiamo facendo. Questo deve darci una spinta ulteriore e determinante”, riporta TuttoC.com.