© foto di Fabrizio Pozzi

Spazio alla Coppa Italia di Serie C nelle pagine sportive di Tuttosport che dedica una pagina alla vittoria dell'Alessandria nella gara d'andata. "Alessandria, Marconi-Gol. Mezza coppa è già in tasca" è il titolo corredato dalla foto dell'attaccante. "Grande prova dei Grigi - si legge ancora - che vincono la finale d'andata in casa della Viterbese con una rete del centravanti".