© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La gara Alessandria-Pro Vercelli è stata rinviata su disposizione del Prefetto della città piemontese. Lo ha comunicato con una nota la stessa società grigia, che già in mattinata aveva comunque messo in atto tutte le precauzioni del caso, preservando il manto erboso del 'Moccagatta' dalla neve con i teloni. Non c'è ancora accordo sulla data del possibile recupero.