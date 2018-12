Alessandria, tre partenze in vista: Rocco verso la Reggio Audace

© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com

Secondo quanto riporto da La Stampa, l'Alessandria potrebbe presto salutare tre giocatori che non sono stati protagonisti in questo inizio di stagione. Si tratta di Daniele Rocco, trequartista classe ’98, che in stagione è sceso in campo sei volte per 94’ totali: per lui si prospetta un passaggio alla Reggio Audace, in Serie D, dopo che nelle ultime stagioni aveva militato nel settore giovanile e nella prima squadra della Reggiana. Tra gli altri verso la partenza ci sono Niccolò Cottarelli, centrocampista classe ’98, e Nicola Talamo.