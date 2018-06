Alessandria, tre possibili rinnovi: Celjak, Nicco e Sestu

© foto di Fabrizio Pozzi

La Stampa in edicola questa mattina fa il punto sull'Alessandria, scrivendo che sono tre i possibili rinnovi per i grigi ma solo dopo la scelta del mister. Il primo annuncio sarà, giocoforza, quello dell'allenatore ma lo staff dei grigi, in testa il ds Cerri e il collaboratore Soldati, stanno valutando anche il parco giocatori. Dei 14 elementi della rosa che al 30 giugno avranno il contratto scaduto, si può ripartire al massimo da tre: Celjak, Nicco e Sestu.