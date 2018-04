Alessandria, una coppa per gioire e rilanciare le ambizioni

Arriva dalla Serie C il primo trofeo della stagione. E' l'Alessandria di Michele Marcolini a portarsi a casa la Coppa Italia di categoria al termine della doppia sfida contro la Viterbese di Stefano Sottili. Un successo, quello del Grigi nella coppa nazionale, che mancava da 45 anni e che, oltre all'alloro in bacheca, porterà alla formazione piemontese l'entrata in corsa nei prossimi playoff direttamente alla seconda fase. Un dettaglio, questo, che può fare la differenza sulla valutazione dell'intera stagione del club. Dopo il tracollo, incredibile, dello scorso anno che ha visto l'Alessandria perdere la promozione diretta in Serie B a favore della Cremonese, i Grigi avevano il compito quest'anno di "vendicarsi" con se stessi per ciò che avevano lasciato per strada. Il campionato però è iniziato in salita e solo con l'arrivo di Marcolini si è rivista l'Alessandria di alto livello che ha fatto sognare i propri tifosi lo scorso anno. Adesso la coppa e domani i playoff. Da protagonisti. Per cercare di riprendersi quello che il destino le ha tolto.