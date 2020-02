vedi letture

Allarme Coronavirus: la situazione nel Girone A di Serie C la 27^ giornata. Rinviate 3 gare

Con l'allarme Coronavirus, anche la Serie C ha visto il rinvio di alcune gare previste nel weekend appena trascorso, concentrate maggiormente nel Nord Italia: annullate tutte le partite di questa 27^ giornata del Girone A che si sarebbero dovute giocare in Lombardia (Giana Erminio-Como e Lecco-Pro Patria), ma anche il monday night odierno tra Pro Vercelli e Novara, che avrebbe interessato anche i piani alti della classifica. Gli azzurri, infatti, avrebbero cercato la vittoria per poter agganciare il quarto posto, ora occupato dal Pontedera.

Bagarre anche nella parte bassa della graduatoria, con proprio la Pro Vercelli e la Pro Patria interessate a far punti per allontanare lo spettro playout, esattamente come il Lecco, mentre la Giana avrebbe potuto dare continuità di risultati e fare anch'essa ulteriori passi verso la salvezza diretta.

Di seguito la classifica aggiornata:

Monza 61

Carrarese 45

Renate 43

Pontedera 42

Robur Siena 40

Alessandria 40

Albinoleffe 39

Novara 38*

Arezzo 37

Juventus U23 36

Pistoiese 33

Como 32*

Pro Patria 32*

Pro Vercelli 31*

Lecco 28*

Pergolettese 27

Giana Erminio 26*

Olbia 25

Pianese 24

Gozzano 22

* una gara in meno