Fonte: TuttoC.com

© foto di Fotolive/Feralpisalò

Gianluca Andrissi, direttore sportivo della Feralpisalò, ha parlato del probabile girone che verrà e quindi delle avversarie che i Leoni del Garda dovranno affrontare all'avvio del campionato: "La Triestina punterà alla B anche per festeggiare al meglio - sono state le parole del dirigente verdeblù raccolte dai colleghi del Giornale di Brescia - i 100 anni di vita. Oltre a loro però ci sono anche il Sudtirol, il Pordenone, il Vicenza, l'Imolese (anche se neopromossa) e la Sambenedettese". In merito a un eventuale inserimento della sua ex squadra, il Monza, nello stesso girone, Andrissi conclude: "Se sarà nel nostro girone lo affronteremo". Fa anche un passo ulteriore il ds, considerate le voci che danno imminente un passaggio societario in casa brianzola: "Certo sarà curioso vedere al Turina la squadra di proprietà di Silvio Berlusconi, che tanto ha vinto con il Milan. Ma io sono convinto che il primo avversario della Feralpisalò sia la stessa Feralpisalò. Dovremo stare attenti, davvero, prima a noi stessi e poi alle nostre avversarie".