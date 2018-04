Arezzo, atteso per oggi il verdetto sul ricorso

Fonte: TuttoC.com

Ore di attesa per l'Arezzo. Per oggi è atteso infatti l'esito sul ricorso presentato dal club amaranto contro la penalizzazione di sei punti inflitta dal Tribunale Federale Nazionale, per il ritardo nel pagamento di stipendi e contributi relativi ai mesi di dicembre e novembre mentre l'altro ricorso, per non aver rispettato la scadenza del 16 febbraio, verrà discusso la prossima settimana.