Arezzo, Cutolo: "Che orgoglio far parte di questo gruppo"

Fonte: www.tuttoc.com

Ovazione per Aniello Cutolo, capitano dell'Arezzo, in occasione della presentazione ufficiale della squadra alla città: "Mi inorgoglisce far parte di questo gruppo, la società ha fatto dei sacrifici enormi e ha costruito un gruppo di ragazzi eccezionali, con tantissima voglia di crescere e di mettere in difficoltà tutti. Ci tengo a ringraziare anche perché mi hanno dato l'opportunità di continuare questo percorso, grazie alla società per tutto quello che ha fatto per noi. Un ringraziamento speciale per i nostri tifosi che ci sosterranno fino alla fine. Grazie ai compagni che mi fanno sentire ancora un ragazzino: è un piacere vivere tutti i giorni con loro".