Arezzo, Dal Canto: "Rosa completa. Obiettivi? Niente voli pindarici"

Conferenza stampa in casa Arezzo. A parlare è stato il tecnico Alessandro Dal Canto, come riportato da TuttoC.com: "Squadra completa? Sì, va bene così. Siamo contenti di ciò che abbiamo fatto. Corti in avanti? No, le partite di campionato poi ci daranno la valutazione e la forza di quel reparto. Sistema tattico? Pensare che usiamo sempre lo stesso modulo di gioco, è difficile. Abbiamo tanti ragazzi che hanno caratteristiche diverse. Stiamo lavorando su diverse situazioni, anche in virtù del nostro avversario. Obiettivo? Dobbiamo mantenere la categoria. Dobbiamo avere i piedi per terra, abbiamo anche tanti giovani. E' pericoloso fare voli pindarici".