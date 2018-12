Arezzo, Foglia: "Lavoriamo per migliorarci ancora"

Domenica non è bastato un doppio vantaggio all'Arezzo, nella gara interna contro la Virtus Entella, per tornare al successo: fra i migliori della compagine toscana c'è sicuramente il centrocampista Fabio Foglia, autore di un gol di pregevole fattura. Del momento della squadra e del suo personale parla proprio il calciatore di Giulianova ai microfoni di TuttoC.com:

Primo gol stagionale contro i liguri, una rete davvero pregevole con tanto di esultanza particolare sotto la curva amaranto.

“Sono contento perché lo cercavo da tempo e finora ero stato sfortunato o poco bravo: è arrivata quella palla di Serrotti e ho avuto l'intuizione di calciarla al volo con una sforbiciata, stavolta è andata bene. Mi fa piacere averlo fatto sotto la curva dei nostri tifosi con cui abbiamo un ottimo rapporto, ormai li conosco essendo qui da tre anni".

Un rapporto lungo con il club amaranto, prolungato fino al 2021. Mai una permanenza così lunga per te, cosa ha in più l'Arezzo?

"Dopo le numerose vicissitudini passate lo scorso anno, è arrivata una società con un progetto serio e con idee chiare, io avevo un anno di contratto e per me è stato davvero semplice decidere di continuare, ci sono tutte le condizioni per far bene. In più qui io mi trovo davvero bene e quindi continuare il rapporto con il club amaranto era la scelta più logica".

Calcio apprezzabile, la sensazione è che vi divertite e ci sia un bel gruppo. Nessun obiettivo particolare all'inizio, ma i risultati vi stanno premiando.

"Siamo contenti per i risultati che stiamo conseguendo da inizio stagione, l'obiettivo è quello di continuare il nostro cammino. Il tecnico predilige giocare palla a terra, anche a noi piace interpretare le gare in questo modo e cerchiamo sempre di seguire i dettami del mister. Siamo un gruppo totalmente nuovi, inizialmente non è stato facile, come logico che sia, amalgamarci. Siamo un bel gruppo, con tanti ragazzi di qualità a livello calcistico ma anche sul piano caratteriale".

I numeri adesso parlano però di un Arezzo in flessione: 3 punti nelle ultime 4 partite. Che succede?

"Abbiamo ottenuto qualche pareggio di troppo facendoci raggiungere dai nostri avversari, ma questo rappresenta uno step di crescita. Lavoriamo per crescere e migliorarci e per evitare il ripetersi di queste situazioni. In effetti stiamo ottenendo meno di quanto raccolto in queste 17 partite".

Torneo iniziato in ritardo, penalizzazioni e situazioni delicate di alcuni club: come se ne esce da queste situazioni?

"C'è bisogno di leggi chiare e stringenti soprattutto per quello che riguarda le fidejussioni, è assurdo che già a ottobre o novembre ci siano sodalizi in difficoltà con i pagamenti. Io parlo perché ci sono passato è so cosa vuol dire trovarsi in quelle situazioni. Riguardo alla situazione vissuta in estate, ci sono squadre che meriterebbero di giocare in serie B e non ci sono, credo non sia giusto. Lo diciamo da tempo, ci vogliono garanzie precise per evitare ogni anno di trovarsi di fronte a penalizzazioni e problemi legati a club in difficoltà economiche".