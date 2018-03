Arezzo, il Corriere di Arezzo titola: "Falliti e contenti"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

"Falliti e contenti, l'Arezzo vive. Concesso l'esercizio provvisorio. Oggi 372mila euro per gli stipendi, poi altri 800mila. Domani si gioca". Questo è il titolo, in apertura in prima pagina, del Corriere di Arezzo dopo la lunga giornata di ieri che ha portato il Tribunale a dare un'ulteriore chance al club amaranto. L'hanno concessa alle 13:36 i giudici riuniti in camera di consiglio dopo una mattinata passata in tribunale. Prima tappa il pagamento degli stipendi, poi ne occorrono altri 800mila per arrivare alla fine di giugno.