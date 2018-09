Arezzo, il presidente La Cava: "Ma quale disimpegno, ci sono al 100%"

© foto di Francesco Inzitari/ILoveGiana

Al termine dell'amichevole persa col Trestina, è intervenuto il presidente dell'Arezzo, Giorgio La Cava. Il numero uno amaranto si è detto soddisfatto del lavoro svolto da Pieroni e Testini sul mercato: "Se arriva una punta dagli svincolati? Adesso vediamo. Era comunque il programma che ci eravamo prefissi. Speravamo in qualche giocatore in uscita, ma non si può avere tutto". In chiusura una battuta sulle voci di uno suo disimpegno: "Non vorrei più tornarci. Abbiamo fatto i fatti. Per me questi valgono. Stiamo facendo tanti sforzi, anche creando dal nulla. Io mi impegno sempre al 100%. Speriamo che con l'inizio del campionato tutte queste voci rientreranno: queste cose nascono perché non c'è il calcio giocato".