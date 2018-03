Arezzo, in arrivo 150 mila euro dalla Lega Pro

© foto di Francesco Inzitari/ILoveGiana

Il Corriere di Arezzo in edicola fa il punto sulla situazione finanziaria dell'Arezzo annunciando l'arrivo di 150 mila euro da parte della Lega. Da oggi inizia infatti l'esercizio provvisorio del club amaranto che dovrà trovare una cifra fra i 600 e i 700 mila euro per arrivare a fine stagione, una cifra inferiore alle attese grazie al finanziamento della Lega Pro in arrivo in questi giorni grazie alla seconda parte della “legge Melandri”. Un ulteriore sospiro di sollievo dopo aver trovato i soldi necessari ad avviare l'esercizio provvisorio e scendere in campo a Viterbo.